В Іванківській громаді на Київщині комендантська година триватиме з 13 по 18 квітня, - ОВА

У населених пунктах Іванківської селищної ради на Київщині запроваджено посилену комендантську годину.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На території населених пунктів Іванківської селищної ради, що у Вишгородському районі Київської області, комендантська година діятиме щодня з 20:00 до 6:00. Тимчасові обмеження триватимуть з 13 по 18 квітня.

У цей час категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі тимчасові обмеження потрібні для того, щоб фахівці мали змогу ліквідувати наслідки російської збройної агресії на території населених пунктів.

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