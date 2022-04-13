Мішенню для росіян є кожен українець, - Зеленська в інтерв'ю CNN

Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну не лише родина Президента стала мішенню, а кожен громадянин країни.

Про це заявила дружина Президента Олена Зеленська в інтерв’ю провідній міжнародній журналістці телекомпанії CNN Крістіан Аманпур, передає Укрінформ.

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"Якщо придивитися, то стає зрозуміло, що кожен українець є мішенню для росіян: кожна жінка, кожна дитина", - сказала перша леді.

За її словами, люди, які нещодавно загинули унаслідок влучання російської ракети під час евакуації з Краматорська, не були членами президентської родини - це були звичайні українці.

"Отже, ціль номер один для ворога – це всі ми", - зауважила Зеленська.

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Дружина Президента наголосила, що для України сьогодні головне, аби нас чув і бачив увесь світ.

"Важливо, щоб наша війна не стала "звичною", щоб наші жертви не стали статистикою. Тому я спілкуюся з людьми через іноземні ЗМІ", - сказала перша леді.