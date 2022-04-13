Італія не буде накладати вето на ембарго на нафту і газ з Росії, - керівник МЗС Ді Майо

Італія продовжить знижувати залежність від російської нафти і газу у відповідь на розв'язану Москвою війну в Україні. Рим не накладатиме вето на санкції ЄС проти енергоносіїв з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо телеканалу CNN.

"Вартість енергоносіїв - це наше перше занепокоєння на цей момент. Однак Італія не збирається накладати вето на ці санкції, які їх зачіпають", - сказав Ді Майо.

За його словами, Італія хоче встановити стелю цін на газ. Домогтися цінової стабільності Рим планує через ЄС, в тому числі за допомогою європейської енергетичної біржі.

"Ми зможемо, принаймні, стабілізувати зростання цін для домогосподарств", - додав глава МЗС.

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