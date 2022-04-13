Депортованих загарбниками українських дітей хочуть примусово русифікувати. Це лінгвоцид, - Кремінь

Депортованих російськими загарбниками українських дітей, багато з яких стали сиротами через геноцид нашого народу, хочуть примусово русифікувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці, коментуючи заяви представників російської влади, які скаржаться, що "звільнені" українські діти, не знають мови "асвабадітєлєй".

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"Росіяни самі визнають факт того, що українські діти не володіють російською мовою. У зв'язку з чим путінська влада йде на новий злочин, який має всі ознаки лінгвоциду: цілеспрямовані дискримінаційні дії по відношенню до носіїв української мови. Наших дітей хочуть запроторити до "мовних шкіл", насправді - до СІЗО та колоній для неповнолітніх зі своїм "контингентом". Там їм насаджуватимуть чужу для них мову, тюремну субкультуру, а каратимуть кримінальною відповідальністю за найменше порушення режиму чи вигаданий проступок", - зазначив Кремінь.

Він також зауважив, що з інформації, яку поширюють у соцмережах російські та сепаратистські сайти, відомо, що на окупованих українських територіях для школярів також планують організувати "школи" інтенсивного вивчення історії та мови окупанта.

"Неможливо уявити, що це будуть за "школи", і який досвід там набудуть діти. Треба зробити все можливе, щоб визволити наших дітей з російського полону і рабства. Політика лінгвоциду українських дітей, депортації та тюремні перспективи - міна уповільненої дії для цивілізованого світу, спрямована на очевидні спроби знищення майбутнього української нації", - сказав Кремінь.

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