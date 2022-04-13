США закликали Китай долучитися до тиску на Путіна, щоб припинити війну в Україні

Сполучені Штати закликали Китай докласти зусиль для припинення війни Путіна проти України шляхом використання свого впливу на російське керівництво, та попередили, що будь-які спроби підірвати дію західних санкцій проти РФ матимуть наслідки.

Про це заявила в середу під час виступу зі спеціальною доповіддю в "Атлантичній раді" глава Мінфіну США Джанет Єллен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай нещодавно підтвердив особливі відносини з Росією. Я щиро сподіваюся, що Китай зробить щось позитивне у цих відносинах і допоможе припинити цю війну", - зауважила глава американського Мінфіну.

Вона підкреслила, що стає дедалі важче відокремлювати економічні питання від інтересів національної безпеки. Тож, за її словами, ставлення світу до Китаю залежатиме від готовності Пекіна "відреагувати на наш заклик до рішучих дій відносно росії".

Міністр зазначила, що російське вторгнення в Україну яскраво продемонструвало необхідність для світу об’єднатися й захистити міжнародний порядок, мир і процвітання. Саме тому Сполучені Штати, союзники й партнери взяли на себе зобов’язання притягти росію до відповідальності й підштовхнути її до економічної, фінансової й стратегічної ізоляції.

При цьому глава Мінфіну США попередила, що коаліція західних країн на чолі зі США "не залишатиметься байдужою до дій, що підривають введені санкції" проти росії та її поплічників.

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