Окупанти викрали депутата Скадовської райради Курікова

Російські окупанти на Херсонщині викрали депутата Скадовської районної ради від партії "Європейська солідарність" Володимира Курікова.

Про це повідомив глава Скадовської райради Віталій Соловйов, інформує Цензор.НЕТ.

"12 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації викрали депутата Скадовської районної ради, обраного від Херсонської територіальної організації політичної партії "Європейська Солідарність" Курікова Володимира Львовича, який проживає в місті Скадовськ Херсонської області.

Віримо, що в найближчій час Володимир Львович повернеться додому здоровим та неушкодженим", - йдеться в повідомленні.

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