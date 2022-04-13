Російське Міноборони загрожує Україні завдати удару по "центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві". ВIДЕО

Міноборони РФ, після того як "по території Росії були нанесені удари" заявило, що не виключає можливості завдати удару по "центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони РФ. "Ми бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Росії. Якщо подібні диверсії продовжаться, ЗС РФ буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", - зазначається у повідомленні. Читайте на "Цензор.НЕТ": "Военная техника": Міноборони РФ підтвердило ракетні удари по мирному населенню під час евакуації потягами з Донеччини

Автор: Роман Свиридович