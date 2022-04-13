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Російське Міноборони загрожує Україні завдати удару по "центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві". ВIДЕО

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Міноборони РФ, після того як "по території Росії були нанесені удари" заявило, що не виключає можливості завдати удару по "центрам прийняття рішень, у тому числі в Києві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони РФ.

"Ми бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Росії. Якщо подібні диверсії продовжаться, ЗС РФ буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Юрій Крапивко
    а чем они 50 дней занимались? новому командованию видно не доложили, что все это уже было.
    так скоро и войну нам объявят )))
  • Игорь Шамрай 7ab81b2d
    нанося удары по городам оказывается нам делают отдолжение!?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та не... ани ваще "до сих пор ваздерживались"
    а то были так...салюты шо ли...
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