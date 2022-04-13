Новини

Командири "Азову" та морпіхів в Маріуполі записали спільне звернення: "Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут". ВIДЕО

57 382115
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко та командир морпіхів 36-ї ОБрМП Сергій Волина записали спільне відеозвернення з Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, командири заявили про об'єднання та запевнили, що готові й надалі виконувати бойові завдання з оборони Маріуполя.

"Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут", - сказали вони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці полку Азов відпрацювали по мінометних позиціях окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ви вже легенда,найкращі воїни в світі...
  • Стороннімв Богдан
    Великий уклін вам хлопці і пошана! Повертайтесь живими!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Сталь та міць українського народу
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини