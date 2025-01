Астронавт NASA Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів на підтримку українців

Келлі, який провів 340 днів поспіль на борту Міжнародної космічної станції в 2015 і 2016 роках, щойно запустив свій перший в історії мистецький проєкт NFT під назвою "Мрії з цього світу". Він сподівається, що ця пропозиція надихне людей тягнутися до зірок, оскільки культова книга надихнула його давно

Колишній астронавт NASA Скотт Келлі, який встановив рекорди, увічнив свій час у космосі за допомогою мистецтва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Space.com.

"Моя історія не є типовою історією астронавтів. Я був поганим учнем — погано вчився в школі, якийсь мрійник", - сказав Келлі.

"Я знайшов натхнення в книзі, а саме "Правильні речі" Тома Вулфа". Тож я дійсно, дуже вірю в ідею, що натхнення, зроблене належним чином для потрібної людини в потрібний час, може мати надзвичайні результати", - додав Келлі.

NFT (невзаємозамінні токени) - це фрагменти даних, які зберігаються в цифровому обліковому записі, який називається блокчейном, які представляють унікальні активи. NFT є частиною нового цифрового світу, відомого як метавсесвіт, і Келлі сподівається, що "Dreams Out of This World" допоможе познайомити людей із цією дещо заплутаною новою сферою.

"Я думаю, що метавсесвіт, криптовалюта і блокчейн стануть важливою частиною нашого майбутнього", - сказав він. "Тож мені здавалося, що настав правильний час для участі".

Дроп "Мрії з цього світу" - це співпраця зі студією створення контенту Orange Comet. Він складається із серії фрагментів, які показують Келлі в космосі, а на задньому плані - Землю, яка переосвічена. Ці предмети були виставлені на аукціон сьогодні (12 квітня) - у Міжнародний день польоту людини в космос, в рамках якого відзначається орбітальна місія космонавта Юрія Гагаріна в 1961 році - разом із деякими пам’ятними речами Келлі.

Планувалося, що аукціон триватиме три дні на маркетплейсі NFT OpenSea. Але вся колекція була розпродана всього за кілька годин, зібравши понад 500 тис. доларів

"Дякуємо всім, хто підтримав цей проєкт! У розпал цієї війни дивно, що ми можемо об’єднатися через мистецтво, щоб допомогти народу України. Сьогодні зібрано понад 500 тис доларів!", — написав Келлі в Twitter.