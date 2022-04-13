Гуманітарне перемир'я в Україні наразі неможливе, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш не вірить у можливість всеосяжного гуманітарного перемир'я між Україною і РФ у найближчий час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє фіційний сайт ООН.

Гутерріш визнав, що поки не вдалося вмовити сторони до припинення бойових дій. Натомість він запропонував РФ низку гуманітарних ініціатив.

"На цей момент всеосяжне перемир'я в Україні не видається можливим. Я закликаю до нього з гуманітарних мотивів, але воно здається неможливим", – зізнався генсек ООН.

В Об'єднаних Націях запропонували Росії погодитися на обмежене перемир'я. Воно полягатиме в локальному припиненні вогню для постачання гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.

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