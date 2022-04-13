Ми повинні розгромити Росію всіма можливими й неможливими санкціями, - Єрмак

Відбулося чергове засідання групи українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій та надають пропозиції щодо їх посилення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Наша спільна мета – зупинити війну, і для цього ми повинні розгромити Росію всіма можливими й неможливими санкціями. Я знаю, що в наших експертів зараз є дві сторінки пріоритетних санкцій проти РФ, які пропонуються для США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів", - наголосив глава ОП Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, у цьому списку є повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу, додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі, подальші торговельні бар’єри та мита, інші потужні заходи.

Також опрацьовуються підходи щодо посилення персональних обмежень та накладення вторинних санкцій.

Українські експерти вже запропонували свою частину плану дій.

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