Українські захисники ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер рашистів "Москва"

Відомий волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) оприлюднив інформацію, що українськими ракетами "Нептун" уражений флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Карпюк зазначив: "Двома ракетами "Нептун" щойно вражений крейсер "Москва". Стоїть, горить. А на морі шторм. Потрібне тактичне затоплення, зважаючи на все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія. ФОТО

Радник керівника МВС України Антон Геращенко у телеграмі зазначив: "Кажуть, сьогодні два орки матроси, які курили в недозволеному місці на флагмані чорноморського флоту Росії - ракетному крейсері "Москва".

Тут трах-бах тарарах, щось вибухнуло. І крейсер "мацква" мало не пішов на дно. У найближчий рік буде не боєздатний. До чого тут давньоримський Бог Морей Нептун? А ні до чого!:))"

Зазначимо, що саме ракетний крейсер "Москва" погрожував захисникам острову Зміїний, після чого був посланий н#х#й.