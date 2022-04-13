Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Латвії Егілсом Левітсом, президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом, які перебувають в Україні з візитом.

Автор: Володимир Янченко