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Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Латвії Егілсом Левітсом, президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом, які перебувають в Україні з візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України.

Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві 01

"Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу", - йдеться у повідомленні.

Після завершення переговорів президенти поспілкуються із представниками ЗМІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • 4 Повістки
    та й такі справи...

  • Olg 58a26d12
    Молодці. Тролять клоуна канашенкова з його ракетними ударами по центру рішень.
  • Володимир Пастушенко
    круто
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