Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві. ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Латвії Егілсом Левітсом, президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом, які перебувають в Україні з візитом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента України.
"Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу", - йдеться у повідомленні.
Після завершення переговорів президенти поспілкуються із представниками ЗМІ.