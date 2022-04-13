На Луганщині російським снарядом повністю зруйновано будинок, - Гайдай. ФОТО

У Новодружеську, що у Луганській області, російським снарядом повністю зруйновано будинок.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Обстріл Новодружеська стався 13 квітня опівдні.Внаслідок прямого влучання російського снаряду цей будинок повністю зруйновано, відбулося загоряння залишків даху та стін. Рятувальники виїхали на виклик і як тільки обстріли вщухли, ліквідували пожежу. Ще п’ять домів упродовж дня пошкоджено у Рубіжному, Нижньому та Золотому", - йдеться у повідомленні.

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