Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму. ФОТО
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Агентство Reuters опублікувало два супутникові знімки бази постачання російської армії в Джанкої на півночі Криму. Фотографії зроблено 6 квітня американською компанією Maxar.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Репортер із питань національної безпеки американського журналу Foreign Policy Джек Детч повідомив у твіттері, що Росія створила дві ймовірні військові бази постачання на півдні України та в окупованому Криму.
Детч із посиланням на офіційних осіб США повідомив, що на півдні України воюють 55 батальйонно-тактичних груп армії РФ.