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Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму. ФОТО

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Агентство Reuters опублікувало два супутникові знімки бази постачання російської армії в Джанкої на півночі Криму. Фотографії зроблено 6 квітня американською компанією Maxar.​

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму 01

Репортер із питань національної безпеки американського журналу Foreign Policy Джек Детч повідомив у твіттері, що Росія створила дві ймовірні військові бази постачання на півдні України та в окупованому Криму.

Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму 02

Детч із посиланням на офіційних осіб США повідомив, що на півдні України воюють 55 батальйонно-тактичних груп армії РФ.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ****** бы...
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Законная цель
  • Иван Иван 31509c93
    ну и отлично. оружие есть, снимки есть... **...шь, Альбина!
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