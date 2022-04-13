Рашисти в окупованому Херсоні створили аналог донецької "Ізоляції" для катувань місцевих, - Денісова

Понад місяць залишається в рашистській окупації Херсон та більша частина Херсонської області. Регіон на межі гуманітраної катастрофи.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"106 населених пунктів без електроенергії. Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає. Днями окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Рашисти забрали ліки, дитяче харчування та памперси", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової,тТривають викрадення активістів з проукраїнською позицією, за інформацією обласної прокуратури у заручниках російських бойовиків перебувають 137 осіб, зокрема 4 журналісти.

"Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з’явився аналог донецької Ізоляції для катувань незгодних з окупаційним режимом. Окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через рашистські ЗМІ та соціальні мережі", - підсумувала омбудсмен.

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