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Кремль вміє воювати лише з цивільними, - Єрмак про погрози ракетних ударів по Києву

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андрій,єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози Міністерства оборони РФ завдати нових ударів по Києву та інших містах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тeлеграмі Єрмака.

На думку керівника президентського Офісу, Росія навмисне створює провокації заради нової порції погроз. Можливі ракетні удари по Києву – наслідок цього задуму.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", – написав Єрмак.

Міноборони РФ пригрозило ракетними ударами по Києву через нібито атаки українських військ російської території. Окупанти зібралися атакувати "центри ухвалення рішень".

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Fernando
    закрийте писка цій потворі, і сховайте подалі краще за грати
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Пишуть, що це правда. Двома ракетами "Нептун" ми влучили у флагман рашистів, ракетний крейсер "Москва". Він горить і шторм не дає підійти рятувальникам, а заходи із забезпечення живучості корабля виконати при штормі також не можна. Це - супер новина!
  • Saskia Jansen
    https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

    https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



    ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

    ***.

    такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
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