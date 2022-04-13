Кремль вміє воювати лише з цивільними, - Єрмак про погрози ракетних ударів по Києву

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози Міністерства оборони РФ завдати нових ударів по Києву та інших містах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тeлеграмі Єрмака.

На думку керівника президентського Офісу, Росія навмисне створює провокації заради нової порції погроз. Можливі ракетні удари по Києву – наслідок цього задуму.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", – написав Єрмак.

Міноборони РФ пригрозило ракетними ударами по Києву через нібито атаки українських військ російської території. Окупанти зібралися атакувати "центри ухвалення рішень".