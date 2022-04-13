Кремль вміє воювати лише з цивільними, - Єрмак про погрози ракетних ударів по Києву
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози Міністерства оборони РФ завдати нових ударів по Києву та інших містах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у тeлеграмі Єрмака.
На думку керівника президентського Офісу, Росія навмисне створює провокації заради нової порції погроз. Можливі ракетні удари по Києву – наслідок цього задуму.
"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", – написав Єрмак.
Міноборони РФ пригрозило ракетними ударами по Києву через нібито атаки українських військ російської території. Окупанти зібралися атакувати "центри ухвалення рішень".