На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 10 рашистів, 1 БМП, 1 МТЛБ, - ОТУ "Схід"
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Протягом доби, 13 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід"
Відзначається, що російські окупанти також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.
У ОТУ підкреслили: "Українські захисники знищили: особового складу – 10, БМП – 1, МТЛБ – 1, ЗУ-23-2 – 1".