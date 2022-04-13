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До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України. ФОТОрепортаж

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Перші 20 броньованих машин Bushmaster, подарованих Україні урядом Австралії, доставлені до одного з європейських аеропортів.

Про це повідомило Об'єднане оперативне командування Австралії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 01

Bushmaster – це австралійський колісний повнопривідний панцирний транспортер. Він був створений для використання в пустельних районах Австралії, може перевозити дев'ять солдатів із запасами їжі та патронів на три дні автономного опору. Захист Bushmaster дозволяє протистояти кулям до 7,62 мм, уламкам гранат, патронів, вибухам мін із шістьма кілограмами вибухової речовини.

До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 02
До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 03

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До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 04

Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок.

До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 04

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Украине помогает весь цивилизованний мир. А нам деваться некуда. Свобода иди смерть! Боже и ЗСУ берегите Україну!
  • Валдис Унар
    Спасибо Австралии. Это "кенгуру") надежный БРМ, пехота оценит. Наши аналоги"Варта","Козак","Тритон".
  • НБ
    Це унікальна машинка. Якщо хтось не знає то Австралія спеціалізується на найміцніших яхтах. Так от всі багаторічні здобутки реалізовані в цій моделі. Здавалося б до чого тут яхти автономного плавання? А це машинка для автономних рейдів в ворожі тили.
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