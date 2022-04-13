На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено танк, 4 одиниці бронетехніки, 1 артсистему, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські воїни продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У інформції зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 8 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 2 автомобілі, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - штаб ООС