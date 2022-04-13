Дії РФ в Україні правильно називати геноцидом, - Трюдо
Про це під час пресконференції у місті Лаваль сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Існує офіційний процес стосовно визначення геноциду, але, на мою думку, дуже правильно, що дедалі більше людей говорять й використовують слово "геноцид" щодо дій Росії та Володимира Путіна", - прокоментував Трюдо слова президента Байдена, який прямо назвав дії Росії в Україні геноцидом.
Трюдо наголосив, що Росія обстрілює цивільних, лікарні, вокзали, навмисно використовує сексуальне насильство проти населення України й "нападає на українську культуру й ідентичність". "Це - воєнні злочини, за які відповідальний Путін. Це - злочини проти людяності", - зазначив прем'єр-міністр.
Трюдо додав, що Канада докладає зусиль, аби притягнути до відповідальності винних у вчиненні цих злочинів.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив оцінку діям Путіна та його сил в Україні, назвавши це геноцидом, адже доказів цьому, за його словами, стає дедалі більше.