500 ракет Javelin, 300 Switchblade, 11 вертольотів, 18 гаубиць та 200 бронетранспортерів передадуть США Україні, - Пентагон
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Сполучені Штати передадуть низку боєприпасів та протитанкову зброю для України.
Про це у Twitter із посиланням на дані Пентагону повідомив журналіст Стів Герман, інформує Цензор.НЕТ.
Так, США передадуть Києву 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 18 гаубиць, 300 безпілотників-камікадзе Switchblade, 500 ракет Javelin та тисячі одиниць іншої протитанкової зброї.