Санкції проти всіх російських банків потрібно запровадити саме зараз, - президент Литви Науседа
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Масштабні санкції проти РФ, що передбачають газове й нафтове ембарго, а також санкції проти всіх російських банків мають бути запроваджені негайно.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ще одне питання – це санкції. Заборона, повне ембарго природного газу та нафти, санкції проти всіх, повторюю – всіх російських банків потрібно накласти саме зараз. Ми не можемо чекати рік чи два. Українці страждають і помирають щодня, жінки, діти, літні люди. Ми повинні зупинити фінансування путінської війни", - наголосив він.