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Підтвердилося вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", - Одеська ОВА

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москва,крейсер
Керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про ураження  підтвердив і керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

Він зазначив: "Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети "Нептун" які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер рашистів "Москва"

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Хочется верить, что именно Нептун, но если и Гарпун, то я не сильно расстроюсь. Слава Украине!!!!!!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Арта, Чехия, комплекс Dana. Уже на фронте.
    Даночка работает!
    Слава Чехии!
    Слава всем друзьям нашей страны!
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