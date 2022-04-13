Підтвердилося вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", - Одеська ОВА

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, інформацію про ураження підтвердив і керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

Він зазначив: "Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети "Нептун" які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень".

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