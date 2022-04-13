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Або РФ реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що війна РФ проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся ця гарячкова активність окупантів свідчить про їхню невпевненість. Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не шкодує від слоова взагалі. Російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас. Зламати Україну.

Робимо все, щоб їхні сумніви виправдались. Я вдячний усім нашим захисникам та захисницям, які тримають позиції і привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитись тільки сратегічним програшем Росії, раніше чи пізніше. Або російське керівництво реально шукатиме мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові сумніваються у своїй здатності зламати Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Ніяких "або"- рашка має бути знищена як держава!
  • Valter Valter
    Зря вы кремлевского фюрера к миру призываете. Или вы не поняли что оно ***бнутое? Он до последнего будет тянуть пока не застрелится или пока его не удавят в бункере.
  • MAKAROV ddf66d11
    Для роиси даже лучше быть под железным занавесом изолированной как в совке. Жаль, что он этого не понял. Как и того, единственное что ее остановит - куча дохлых ванек и чем больше тем лучше.

    Немцы вот вроде как и Леопардов дадут, поскольку даже они поняли это. Теперь Вова, сделай так чтобы масло не замёрзло зимой под москвой в них, как 81 год назад.
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