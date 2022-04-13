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Україна веде перемовини про обмін 169 нацгвардійців, яких взяли в полон на ЧАЕС, - Монастирський

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чаес,окупанти
Україна веде перемовини з російськими загарбниками про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території республіки Білорусь, частина - в Росії.

Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу", - сказав міністр.

Монастирський уточнив, що наразі ведуться перемовини про їхній обмін, який буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій.

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Нагадуємо, 31 березня, тікаючи з території Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали з собою нацгвардійців, яких тримали у полоні з першого дня вторгнення - 24 лютого.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    170 нацгвардейцев? Непонятно отсутствие сопротивления оркам. Если из-за угрозы разрушения и выброса радиации, то на кой хрен там они вообще находились? Гонять бомжей,чтобы арматуру не таскали? Или чтобы олени пыль не поднимали на территории?
  • Green sheet
    169 нацгвардейцев сдались в первый же день в плен? Пускай там и сидят до конца войны. У нас по моему более заслуженные люди есть в росийском плену которых нужно освобождать. Ато опять за важных кацапских пленных мы привезем очередную Сравченко, а остальных менять ненакого будет.
  • Харьков Сумской
    Хай сидят в плену. Что это за дела?

    В Гостомеле такое же количество ********** путинскую элитную десантуру. Даже срочники там лучше дедов сражались.

    А тут 170 человек сдались. Хрень какая-то.
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