Зеленський прокоментував заяву Макрона про "братні народи": Обов'язково обговорю з ним це питання

Президент Володимир Зеленський планує поговорити із французьким колегою Емманюелем Макроном з приводу його заяви про те, що українці та росіяни - "брати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції з президентами Естонії, Литви, Латвії та Польщі.

"Я чесно не чув пана президента Французької Республіки. Якщо ця заява правдива... ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі, тому я обов'язково зроблю все, щоб сьогодні з ним поговорити про саме це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Макрон відмовився назвати злочини РФ щодо українців геноцидом та сказав, що українці та росіяни - брати.

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