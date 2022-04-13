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Зеленський прокоментував заяву Макрона про "братні народи": Обов'язково обговорю з ним це питання

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макрон,зеленський
Президент Володимир Зеленський планує поговорити із французьким колегою Емманюелем Макроном з приводу його заяви про те, що українці та росіяни - "брати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції з президентами Естонії, Литви, Латвії та Польщі.

"Я чесно не чув пана президента Французької Республіки. Якщо ця заява правдива... ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі, тому я обов'язково зроблю все, щоб сьогодні з ним поговорити про саме це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Макрон відмовився назвати злочини РФ щодо українців геноцидом та сказав, що українці та росіяни - брати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок іншого "братнього" народу: МЗС про небажання Макрона визнати геноцид українців

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Коли почув про палаючий крейсєр в чорному морі
  • Maksim Perepelitca
    Макрон просто ідіот . Ну який , наприклад , я - українець , кацапу брат , чи взагалі - родич .. ? На балалайці грати не вмію , блини їсти з лопати теж . . Живу мирно , в чужі країни , зі зброєю , не лізу , в цивільних не стріляю , гвалтувати нікого не хочу . Ну який я козломордому - брат . ?? .

    Я вважав макарона розумнішим .
  • Джохар Перильдович Мафусаилов
    Зеля, не трать время на это чмо. Оно просто пиарится.
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