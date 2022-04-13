"Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", - спікер Держдуми РФ Володін
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Спікер Держдуми РФ прокоментував затримання кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський закував у наручники свого опонента. Медведчук виступав за незалежну Україну, побудову позаблокової держави — головна його відмінність від Зеленського, який танцює під дудку США", - йдеться в повідомленні.
За словами Володіна нібито через це Медведчука не підтримують США та ЄС.
"Зеленський намагається подати його зрадником, закувши в кайданки. Для нього він конкурент номер один. Усі це розуміють. Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", - йдеться в повідомленні.