Україні не потрібна альтернатива НАТО, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до України заявив про контрпродуктивність ідеї щодо створення оборонної структури, що стала би альтернативою НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне – можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність", - заявив, коментуючи на прохання журналістів ідею про створення альтернатичної системи оборонних гарантій.

Науседа уточнив, що найліпшим для України лишається шлях до НАТО.

"Я вірю дуже твердо - хоч би що там казали деякі партнери – я вірю що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі", - зазначив президент Литви.

Зеленський, утім, посперечався з литовським колегою і нагадав, що наразі Україні не дають орієнтирів щодо членства.

"Україна буде в НАТО, коли Гітанас Науседа буде генеральним секретарем НАТО, - жартома сказав Зеленський. - А ми потребуємо гарантій безпеки зараз"

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