Україні не потрібна альтернатива НАТО, - Науседа
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне – можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність", - заявив, коментуючи на прохання журналістів ідею про створення альтернатичної системи оборонних гарантій.
Науседа уточнив, що найліпшим для України лишається шлях до НАТО.
"Я вірю дуже твердо - хоч би що там казали деякі партнери – я вірю що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі", - зазначив президент Литви.
Зеленський, утім, посперечався з литовським колегою і нагадав, що наразі Україні не дають орієнтирів щодо членства.
"Україна буде в НАТО, коли Гітанас Науседа буде генеральним секретарем НАТО, - жартома сказав Зеленський. - А ми потребуємо гарантій безпеки зараз"