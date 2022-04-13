Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехоплення розмови російського окупанта на Донбасі. АУДIО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони.
Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: "Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти".
Згідно з їхньою інформацією, є розпорядження "Рубіжне ще намагаємось "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня".
Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента путіна.