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Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехоплення розмови російського окупанта на Донбасі. АУДIО

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В рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участі Національної поліції України, отримано чергове перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони.

Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: "Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти".

Згідно з їхньою інформацією, є розпорядження "Рубіжне ще намагаємось "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня".

Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Oleg Melnyk 459e0f42
    Половину слов маты, и у жены и у мужа...
    Этих персон и людьми не хочется называть..
  • Amber
    В Таїланді на острові Пхукет, видання Пхукет Ньюс провело голосування.
    Чи треба заборонити в'їзд на острів туристам з параші !
    87% тайців проголосувало за те щоб заборонити і тільки 3% ні.
    Зараз світ поділяє не географія, а ментальність - ти належиш до цивілізації чи рашистів.?

    Здохніть , кляті москалі 😡
  • Player New
    Америку відкрили, гляньте на Маріуполь, не можуть захопити - рівняють з землею.
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