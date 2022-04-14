Юрій Тимусь, Іван Ваховський та Денис Бадіка загинули, намагаючись врятувати поранених захисників із Маріуполя

Одразу троє членів екіпажу вертольота Мі-8 загинули, намагаючись врятувати поранених захисників Маріуполя. Юрій Тимусь та Іван Ваховський були родом зі Львівської області, а Денис Бадіка – із Вінниччини.

Про це йдеться в матеріалі "Обозревателя", інформує Цензор.НЕТ.

31 березня екіпаж вертольота Мі-8 намагався евакуювати з оточеного Маріуполя Донецької області тяжкопоранених захисників міста. Проте вже коли поранених завантажили і гелікоптер піднявся, його збили російські окупанти.

Серед загиблих – три члени екіпажу: 34-річний пілот, майор Юрій Тимусь, 24-річний льотчик-штурман, лейтенант Денис Бадіка та 26-річний бортмеханік, старший лейтенант Іван Ваховський.





Юрій Тимусь

У Юрія Тимуся залишилася родина – дружина Ольга та троє дітей. Юрій родом із Львівської області. Він виріс і жив у невеликому селі неподалік міста Броди. Він брав участь у миротворчих місіях, а також виконував завдання під час ООС на Донбасі.

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"Він боровся до кінця, хотів усіх врятувати, але, на превеликий жаль, загинув сам. Немає слів описати весь біль і відчай від нашої втрати!!! Ми втратили люблячого, гарного, доброго, милого, мужнього, вірного найкращого у світі чоловіка і тата двох синочків і нашої маленької доньки", - написала у Facebook його дружина Ольга.

Іван Ваховський родом із міста Броди Львівської області, йому було лише 26 років. Він, так само як і Юрій, брав участь у миротворчих місіях, повернувся звідти буквально рік тому.





Іван Ваховський

Іван дуже любив робити друзям сюрпризи. Його мама Любов згадує, що її власний син одружився, коли в Україні був суворий карантин, навіть прийти до РАГСу не можна було, все було закрито. Іван мав дівчину Ярину, вони збиралися одружитися. Хлопець уже купив будинок, машину, хотів завести сім'ю.





Денис Бадік

Ще одному члену екіпажу Денису Бадіку було лише 24 роки, він родом із Вінниці.

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