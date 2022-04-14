"Це їхнє право і безпека", - міноборони Франції пообіцяло ЗСУ додаткову військову допомогу

Париж передасть Україні додаткову військову допомогу на прохання Києва, заявила глава Міноборони Франції Флоренс Парлі.

"Після нових українських запитів я оголосив моєму колезі (Олексію Резникову — ред.), що Франція надасть додаткові військові можливості на додачу до переданої допомоги", — написала Парлі в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Також, за її словами, Франція вже поставила Києву військову техніку на суму понад 100 мільйонів євро і працювала над тим, щоб вивільнити 1,5 мільярда євро з ЄС, щоб допомогти Україні захистити себе.

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