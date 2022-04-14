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"Це їхнє право і безпека", - міноборони Франції пообіцяло ЗСУ додаткову військову допомогу

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Париж передасть Україні додаткову військову допомогу на прохання Києва, заявила глава Міноборони Франції Флоренс Парлі.

"Після нових українських запитів я оголосив моєму колезі (Олексію Резникову — ред.), що Франція надасть додаткові військові можливості на додачу до переданої допомоги", — написала Парлі в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Також, за її словами, Франція вже поставила Києву військову техніку на суму понад 100 мільйонів євро і працювала над тим, щоб вивільнити 1,5 мільярда євро з ЄС, щоб допомогти Україні захистити себе.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Pravda22 Pravda22
    Дякуємо. Все буде Україна!
  • Sophia-Maria Duglass
    Политики теперь не хотят такого позора , как Штайнмайеру показали дулю . И будут помогать Украине
    Формула Штайнмайера , написанная ******, здорово подкосила его карьеру 🤣🤣🤣
  • Олександр Карін
    Думаю, тут річ не у Штайнмаєрі. Скоріше за все, це наш друзяка Борис копняками змушує деяких пригальмованих швидше роздуплятись.
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