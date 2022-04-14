Ле Пен досі вважає окупований Крим "російським"

Кандидатка в президенти Франції та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає окупований Крим російським і не шкодує про заборону відвідування України через свою позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я зовсім не шкодую про це, оскільки рішення про статус Криму ухвалили в ході референдуму", - сказала вона.

Вона також припустила, що Україна може зняти з неї заборону в’їзду у разі перемоги на президентських виборах.

"Я не збираюся зараз до Києва, але у разі мого обрання вони, можливо, вирішать скасувати заборону", – заявила кандидатка.

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