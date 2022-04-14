Ле Пен досі вважає окупований Крим "російським"
9 00153
Кандидатка в президенти Франції та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що, як і раніше, вважає окупований Крим російським і не шкодує про заборону відвідування України через свою позицію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Я зовсім не шкодую про це, оскільки рішення про статус Криму ухвалили в ході референдуму", - сказала вона.
Вона також припустила, що Україна може зняти з неї заборону в’їзду у разі перемоги на президентських виборах.
"Я не збираюся зараз до Києва, але у разі мого обрання вони, можливо, вирішать скасувати заборону", – заявила кандидатка.