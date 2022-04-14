"Його серце було, як космос - відкрите для всіх", - загинув Герой України Сергій Васіч

У бою проти російських загарбників загинув Герой України, танкіст Сергій Васіч.

Як інформує Цензор.НЕТ, оповідання про життя Героя опублікувало видання Експрес.

Старшому сержантові Сергію Васічу був 51 рік. Він мріяв дати гідну освіту своїм дітям і дочекатися їхнього весілля. Та орки не дали збутися планам нашого захисника.

"Сергій Васіч народився в сім’ї військових у Батумі (Грузія). З дитинства любив техніку, особливо танки — адже його тато був танкістом", — каже Валентина Грабарчук, секретарка Грицівської ТГ, що на Хмельниччині.

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Сергій працював оператором відділення зв’язку. Був одружений, виховував двох доньок.

"Він був людиною, сильною духом, — веде далі Валентина Грабарчук. — У 2015 році його мобілізували до лав ЗСУ, службу проходив у зоні ООС. Мужньо обороняв нашу країну від російського агресора, знищуючи ворожу техніку та живу силу противника. Як старший наставник ділився своїми знаннями та досвідом з молодим поповненням.

Не раз повторював: "Якщо хочеш навчити чогось бійця, маєш сам це добре вміти..."

Чоловік проходив службу в танковому батальйоні 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Керував Т-64.

"Коли Сергій приїздив додому із фронту, завжди був у гарному настрої. Розповідав, що у його підрозділі панують взаємодопомога, взаєморозуміння, спільне бачення того, як розвиватися й куди рухатися", — каже Валентина Грабарчук.

За словами співрозмовниці, останні місяці перед війною боєць постійно перебував на військових навчаннях. Він хотів, аби було більше стрільб, польових та нічних виходів. Усе — задля того, щоб поліпшити власні вміння та знання. Наче щось передчував...

"На жаль, родина трагічну звістку сприйняла вкрай болісно. Досі у них жевріє надія, що це якась прикра помилка", — ділиться Валентина Грабарчук.

"Є люди, в яких серце — як сірникова головка, а у нього серце, як космос — відкрите для всіх", — так про Сергія кажуть його рідні...

Сергієві Васічу надали звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.