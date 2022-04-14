Візит Шольца до Києва матиме сенс лише з підтримкою новим важким озброєнням, - посол Мельник

Візит канцлера ФРН Олафа Шольца до України матиме сенс лише тоді, коли він привезе із собою рішення про нову підтримку України.

Про це він повідомив в інтерв'ю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що чекати його варто, запрошення президента є, але, звичайно, цей візит матиме сенс лише тоді, коли пан канцлер привезе із собою рішення коаліції про нову підтримку", - наголосив він.

За словами посла, підтримка повинна включати постачання важкого озброєння, "і не завтра чи післязавтра, а сьогодні", запровадження нафтового та газового ембарго проти РФ, а також закон про ленд-ліз.

Читайте також: Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник