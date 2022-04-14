Новини

Візит Шольца до Києва матиме сенс лише з підтримкою новим важким озброєнням, - посол Мельник

5 45158
шольц
Візит канцлера ФРН Олафа Шольца до України матиме сенс лише тоді, коли він привезе із собою рішення про нову підтримку України.

Про це він повідомив в інтерв'ю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що чекати його варто, запрошення президента є, але, звичайно, цей візит матиме сенс лише тоді, коли пан канцлер привезе із собою рішення коаліції про нову підтримку", - наголосив він.

За словами посла, підтримка повинна включати постачання важкого озброєння, "і не завтра чи післязавтра, а сьогодні", запровадження нафтового та газового ембарго проти РФ, а також закон про ленд-ліз.

Читайте також: Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алексей Музыка a818500e
    Все нормальные люди согласны что Зеленский херню делает по отношению к Германии. Попустить можна Орбана и Венгрию которая практически ничего не решает в геополитике. Но отказать Германии ? Это бред.
  • Victor Oles
    У вас в голові взагалі вавка? В такий час таку фігню творити.... Що заважало прийняти президента Німеччини..... Це ж ключовий гравець в Європі.... Виглядає як саботаж...
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Я бы ещё понял если бы Штайнмаер не извинился за свою политику, но после его извинений не принимать это реально бред
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини