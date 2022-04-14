Медведчук є фігурантом американського розслідування про втручання Росії у вибори президента США, - The New York Times

У виданні нагадали, що український олігарх був клієнтом Пола Манафорта, політичного консультанта Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у інформації видання.

Газета зазначає: "Його ім'я спливло як впливова постать в Україні, яка потенційно знала зсередини про втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він наполегливо це заперечував".

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