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Медведчук є фігурантом американського розслідування про втручання Росії у вибори президента США, - The New York Times

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сбу,медведчук
У виданні нагадали, що український олігарх був клієнтом Пола Манафорта, політичного консультанта Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у інформації видання. 

Газета зазначає: "Його ім'я спливло як впливова постать в Україні, яка потенційно знала зсередини про втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він наполегливо це заперечував".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після обвинувального рішення суду Медведчука позбавлять мандата, - Стефанчук

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Женя-Женя
    отлично. Предлагаю выдать его США, а те уж знают, как с кацапами торговаться.
    А то наш боневтик снова его на какую-то фигню выменяет, или еще более - он снова сбежит случайно.
    Только выдать США!
  • Игорь Рыбалка 05625755
    От з ким треба мінятись - Медведчука на ракети, танки, дрони
  • Да-это-я
    нікуя собі "домовенок", вночі наступиш на це то можна обісратися!
    ну нах таке в хаті тримати!
    собача буда і то Сірка жалко, обїдати буде собачку!
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