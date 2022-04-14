Україну обрали до складу трьох органів під егідою Економічної і Соціальної Ради ООН

Україна вперше була представлена до складу Постійного форуму з питань корінних народів на період 2023-2025 років, куди був номінований представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

Український кандидат здобув перемогу переважною більшістю голосів, обійшовши при цьому представника від рф.

В рамках Постійного форуму Україна буде докладати максимальних зусиль задля забезпечення прав та свобод представників корінних народів, зокрема і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. У складі Форуму українська сторона продовжить процес реалізації колективних прав корінних народів та розробляти рекомендації з метою повного застосування положень Декларації ООН про права корінних народів.

"Україну також було обрано до складу Комісії зі становища жінок та Комісії з соціального розвитку на період 2023-2027 років, які є важливими майданчиками, зокрема для протидії злочинам росії. В рамках цих органів наша держава продовжить роботу із забезпечення прав жінок та сприянню соціальному захисту населення України у воєнний та мирний час", - йдеться в повідомленні.

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