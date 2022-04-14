Україну обрали до складу трьох органів під егідою Економічної і Соціальної Ради ООН
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.
Український кандидат здобув перемогу переважною більшістю голосів, обійшовши при цьому представника від рф.
В рамках Постійного форуму Україна буде докладати максимальних зусиль задля забезпечення прав та свобод представників корінних народів, зокрема і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. У складі Форуму українська сторона продовжить процес реалізації колективних прав корінних народів та розробляти рекомендації з метою повного застосування положень Декларації ООН про права корінних народів.
"Україну також було обрано до складу Комісії зі становища жінок та Комісії з соціального розвитку на період 2023-2027 років, які є важливими майданчиками, зокрема для протидії злочинам росії. В рамках цих органів наша держава продовжить роботу із забезпечення прав жінок та сприянню соціальному захисту населення України у воєнний та мирний час", - йдеться в повідомленні.