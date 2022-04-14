"У війні Росії проти України є очевидні ознаки геноциду", - прем'єр Естонії Каллас

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що керівництво Росії наочно продемонструвало своє бажання знищити Україну та український народ і словами, і справою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Керівництво Росії наочно продемонструвало своє бажання знищити Українську державу та український народ і на словах, і на ділі. У війні Росії проти України є очевидні ознаки геноциду. При цьому ми ще не бачили всієї повноти кремлівських злочинів. Росія готується до великої атаки на сході України Людські страждання у Маріуполі ще не дійшли до нас у всіх фарбах. Наше послання однозначне: винні та плануючі геноцид і злочини проти людяності будуть притягнуті до відповідальності", - наголосила прем'єрка Естонії.

За словами Каллас, Естонія та Європейський союз підтримують українську прокуратуру та Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні цих злочинів.

"Ми також направимо своїх експертів для підтримки розслідування та збору доказів. Під керівництвом естонської прокуратури Естонія також сама збирає докази", - зазначила вона.

Також Каллас додала, що Естонія має допомогти Україні виграти цю війну та відбити напад.

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