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На ракетному крейсері "Москва" в результаті пожежі здетонував боєзапас, - Міноборони РФ (оновлено)

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москва,крейсер
Міністерство оборони Росії підтвердило пожежу та детонацію боєзапасу на ракетному крейсері "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА новости.

"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Там також додали, що "причини пожежі встановлюються".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 13 квітня стало відомо, що дві українськи протикорабельні ракети "Нептун" поцілили флагман Чорноморського флоту РФ  крейсер "Москва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтвердилося вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", - Одеська ОВА

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Шимус
    Салам Мурза а Чорнобаївка сьогодні як десерт до крейсера.🤣
  • Антип61
    А можна попросити того самого хлопця, що послав цей крейсер нафуй, послати туди ж і ***** з усією засРашкою, поки його замовленнями не завалили? Рука ж у хлопця легка, та й не можна такий талант без діла марнувати.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну, таки дошел туда, куда его послали. Зер гут.
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