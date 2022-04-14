На ракетному крейсері "Москва" в результаті пожежі здетонував боєзапас, - Міноборони РФ (оновлено)
131 751328
Міністерство оборони Росії підтвердило пожежу та детонацію боєзапасу на ракетному крейсері "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА новости.
"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
Там також додали, що "причини пожежі встановлюються".
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 13 квітня стало відомо, що дві українськи протикорабельні ракети "Нептун" поцілили флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва".