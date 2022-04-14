Україна не причетна до вибухів у російському Бєлгороді, - Данілов

Україна не має жодного стосунку до провокацій та вибухів в російському Бєлгороді.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланнмя на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо запровадження РФ жовтого рівня терористичної загрози в прикордонних з Україною регіонах, він сказав: "Те, що стосується їхнього переляку, який у них є, я хочу нагадати, що там був керманич, який казав про "воєнторги". Ми до цього "воєнторгу" не маємо ніякого відношення. Якщо хтось там купить гелікоптер і завалить чергову нафтобазу або склад з боєприпасами, то що? То до "воєнторгу" питання".

Відповідаючи на питання щодо можливих терактів, влаштованих росією на непідконтрольних територіях України, Данілов наголосив, що така політика країни-агресора є звичною практикою.

"Я хочу сказати, що вони доволі підступні, і що вони вигадають на цей раз... Я хочу нагадати, що коли Путіну свого часу треба було обратися, так вони підривали власні будинки на Каширкє. Там вони своїх людей нищили, не цуралися нічого. Що вони можуть на цей раз вигадати, нам складно сказати. Для них життя людини нічого не варте - оце найстрашніше, що є в цих головах", - пояснив секретар РНБО.

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