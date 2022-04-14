Зеленський присвоїв звання Герой України трьом українським воїнам посмертно

13 квітня президент Володимир Зеленський підписав два укази про присвоєння звання Героя України. Найвищих відзнак удостоєні троє воїнів – два офіцери та солдат. Усі – посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Глави держави. Так, відповідно до указу №237/2022, нагороджені: Гарбуз Олександр Русланович – солдат (посмертно); Ступак Юліан Юрійович – лейтенант (посмертно) Відповідно до указу №235/2022, нагороджений: Васильєв Дмитро Миколайович – підполковник (посмертно). Воїнам присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України п’ятьом воїнам

Автор: Роман Свиридович