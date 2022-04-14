Новини

Війна в Україні може привести понад 20% населення планети до бідності та голоду, яких не було десятиліттями, - ООН

6 23441
війна
Війна в Україні може привести значну частину людства до голоду та бідності у таких масштабах, яких не було десятиліттями.

Про це повідомив у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до бідності, злиднів та голоду у таких масштабах, яких не було десятиліттями. Єдине вирішення війни та її впливу на найбідніших і найуразливіших людей у світі – це мир", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Гуманітарне перемир'я в Україні наразі неможливе, - генсек ООН Гутерріш

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Женя-Женя
    поэтому хватит трындеть и усыпите бешеных собак всем миром. Закончится война - всех накормим, как в старые добрые времена.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ага господа хорошие, так вот и станет глобальный вопрос : а что вы все сделали для того, чтобы у нас не было войны и народ соответственно не голодал?... Глубоко озаботились, жёстко осудили и призвали все стороны конфликта к деэскалации?
  • Тетяна Тать
    ну то хай скажуть дякую бахнутій на всю голову рашні із її бісноватим пуйлом
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини