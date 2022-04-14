Війна в Україні може привести понад 20% населення планети до бідності та голоду, яких не було десятиліттями, - ООН
6 23441
Війна в Україні може привести значну частину людства до голоду та бідності у таких масштабах, яких не було десятиліттями.
Про це повідомив у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до бідності, злиднів та голоду у таких масштабах, яких не було десятиліттями. Єдине вирішення війни та її впливу на найбідніших і найуразливіших людей у світі – це мир", - йдеться в повідомленні.