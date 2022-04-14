В Україну може приїхати держсекретар США Блінкен або міністр оборони Остін, - CNN

У США наразі тривають перемовини щодо візиту до України одного з високопосадовців, однак рішення наразі далеке від остаточного.

Про це з посиланням на джерело в Білому домі повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами джерела, офіційні особи США провели внутрішні попередні переговори щодо поїздки в Україну високопосадовця з адміністрації.

Президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс найближчим часом навряд чи відвідають Київ, проте офіційні особи обговорювали можливість поїздки міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена. Менше з тим, рішення ще геть не остаточне, і візит, зрештою, може так і не відбутися.

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Минулого тижня до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а пізніше офіційні особи США заявили, що Байден поки не планує своєї поїздки до України.