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Колумбія готова збільшити експорт нафти, газу та вугілля замість російських

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нефть
Колумбія готова швидко збільшити експорт енергоресурсів до країн Заходу замість російських.

Про це заявив президент Колумбії Іван Дуке, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Дуке перерахував три сфери, де Колумбія була б готова збільшити видобуток: традиційний видобуток нафти і газу, відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, і вугілля.

"Сьогодні Колумбія може негайно збільшити обсяги видобутку вугілля.У нас є одні з найбільших ресурсів у світі, і ми не використовуємо їх [для виробництва електроенергії]", – сказав Дуке. Він оголосив, що Колумбія збільшить поставки вугілля до Німеччини, яка нещодавно схвалила плани поступової відмови від російського вугілля.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до того, що президент США Байден використовує термін "геноцид" для опису дій Росії в Україні, Дуке погодився зі своїм американським колегою.

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"Те, що відбувається в Україні – це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля", — сказав президент Колумбії.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    це прямо русобофобія....... ви ще і кокс перешліть в мацкву-страдают там очень лаврушка і машка-облігація
  • Натуся Натуся
    Мабуть там теж нацисти окопалися. А може навіть бандеровці
  • Claudia Smith
    Навіть і Колумбія! там, до речі, теж є наші люди і там були мітинги на підтримку України.
    а бєшена бензоколонка скоро здується, у них уже продажі нафти скоротилися до 30% від того, шо було. ніхто не хоче мати з ними справу.
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