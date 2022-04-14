Ворог нарощує авіаційне угруповання біля східного кордону України, - Генштаб ЗСУ

Агресор нарощує авіаційне угруповання поблизу східного кордону України, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України. Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ворог не проводив активних дій.

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Також повідомляється, що "у білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи у будь-який час можуть вчинити напад на територію Білорусі".

На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів, посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів та забезпечує присутність на них невеликої кількості особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку агресор продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.

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На Донецькому та Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов'янська, Попасної та Курахового та штурмував Маріуполь, але зазнав невдачі.

Крім цього відомо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях проводяться заходи щодо примусової мобілізації, "встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Проте зазначені показники було виконано лише на 20 відсотків", - зазначають у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник поповнює боєприпаси, проводить заходи щодо інженерного обладнання позицій. А також веде бойові дії в районі Олександрівки та намагається відновити наступ у районі Осокорівки.