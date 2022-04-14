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Ворог нарощує авіаційне угруповання біля східного кордону України, - Генштаб ЗСУ

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генштаб
Агресор нарощує авіаційне угруповання поблизу східного кордону України, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України. Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ворог не проводив активних дій.

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Також повідомляється, що "у білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи у будь-який час можуть вчинити напад на територію Білорусі".

На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів, посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів та забезпечує присутність на них невеликої кількості особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку агресор продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.

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На Донецькому та Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов'янська, Попасної та Курахового та штурмував Маріуполь, але зазнав невдачі.

Крім цього відомо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях проводяться заходи щодо примусової мобілізації, "встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Проте зазначені показники було виконано лише на 20 відсотків", - зазначають у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник поповнює боєприпаси, проводить заходи щодо інженерного обладнання позицій. А також веде бойові дії в районі Олександрівки та намагається відновити наступ у районі Осокорівки.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • аспм мпри
  • arye z.
    По предварительной информации, флагман Черноморского флота крейсер «Москва» - затонул.

    https://t.me/bbbreaking/122689 Заявление МО РФ , которое появилось к 2 часам ночи, гласит, что в результате пожара произошла частичная детонация боекомплекта, а часть экипажа эвакуирована.

    По информации со стороны Украины, которая появилась задолго до заявления МО РФ, крейсер «Москва» был уничтожен ПКР «Нептун».

    По нашей предварительной информации, флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» действительно был атакован ПКР «Нептун» с береговой линии между Одессой и Николаевым. Также силы корабля были отвлечены на противодействие БПЛА «Bayraktar TB-2». Удар пришёлся по левому борту, в результате чего корабль принял сильный крен. После угрозы детонации боекомплекта, экипаж порядка ~500 человек был эвакуирован. Плавучесть крейсера была осложнена морскими погодными условиями. В результате всех совокупных факторов, по предварительной информации, и к большому сожалению, крейсер пополнил подводную спутниковую группировку «Роскомоса».

    https://t.me/Army_Russia/20800 t.me/Army_Russia/20800
  • Bob Fayn
    за місяць..теж вчились масковія воювати..після нашого базікання по всіх соцсітках та де тільки можна ютюбах..рашисти поставили одного головнокомандуючого,замість кількох..вже колонни не розтягують а підвозять логістику..концентрують нальоти авіації,і артобстріли..з бронетехнікою йде піхота...Дякуючи нашим балакучим язикам
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