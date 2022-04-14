Супер'яхту російського мільярдера Керімова затримали на Фіджі

Поліція Фіджі конфіскувала супер'яхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова та затримала її екіпаж.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.

Капітана судна Amadea допитали про те, як воно прибуло на Фіджі без митного оформлення.

Посольство США заявило, що йому відомо, що яхта пришвартувалася у фіджійському порту Лаутока, і посольство співпрацює з владою Фіджі з цього питання.

Комісар поліції бригадний генерал Ситивіні Кіліхо повідомив газеті Fiji Sun, що до Генеральної прокуратури звернувся іноземний уряд із проханням про допомогу у кримінальній справі, і Фіджі має угоди з іншими країнами щодо застосування санкцій щодо російських олігархів. За повідомленням Fiji Times, делегації ЄС на Фіджі також звернулися із проханням про співпрацю.

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ЗМІ повідомили, що Фіджі були попереджені про наближення Amadea ще до того, як вона пришвартувалася в Лаутоці.

Сайт Marine Traffic засвідчив, що Amadea покинула Мексику 18 днів тому.

Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.