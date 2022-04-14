Україна зробила дипломатичну помилку, відмовивши Штайнмаєру, - віцеканцлер Німеччини Габек

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Україну за небажання прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки. Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова від президента Зеленського – це відмова для Німеччини", – сказав Габек, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На запитання, чи поїде він чи канцлер Олаф Шольц до України, Габек сказав: "Тепер ми всі маємо переконатися, що ми вирішуємо проблему, а не загострюємо її. Саме для цього було винайдено телефони".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник

Штайнмаєр хотів поїхати до Києва з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Проте Київ відмовив у візиті і натомість запросив канцлера.

Володимир Зеленський заявив у середу, що жодних запитів щодо можливого візиту Штайнмаєра в Україну не надходило.

Шольц заявив напередодні, що спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти Штайнмаєра, проте сам поки що не планує їхати в Україну.