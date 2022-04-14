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Україна зробила дипломатичну помилку, відмовивши Штайнмаєру, - віцеканцлер Німеччини Габек

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Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Україну за небажання прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

"На жаль, змушений сказати так: українська сторона припустилася дипломатичної помилки. Федеральний президент - це Німеччина. І тому відмова від президента Зеленського – це відмова для Німеччини", – сказав Габек, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На запитання, чи поїде він чи канцлер Олаф Шольц до України, Габек сказав: "Тепер ми всі маємо переконатися, що ми вирішуємо проблему, а не загострюємо її. Саме для цього було винайдено телефони".

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Штайнмаєр хотів поїхати до Києва з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Проте Київ відмовив у візиті і натомість запросив канцлера.

Володимир Зеленський заявив у середу, що жодних запитів щодо можливого візиту Штайнмаєра в Україну не надходило.

Шольц заявив напередодні, що спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти Штайнмаєра, проте сам поки що не планує їхати в Україну.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Тоді і не просіть у них нічого. Як вони паскуди.
  • Andry Moon
    Я вибачаюсь а сам Зеленський чим займався три роки?
    Якщо Штайнмаєр поганий то нащо Зеленський підписував його формулу? Якщо Германія вигодувала *****, то Україна при Зеленському теж почала знову експортувати е/е з Росії, купляти бітум, а серільчики 95-кв ще мабуть до сих пір йдуть по росТВ. Ваша проблема що ви тупі, бо тільки тупі не признають власних помилок а звинувачують в них оточуючих.
    Штайнмаєр, до речі, власні помилки визнав...
    .
  • Trevor Tro
    Це не помилка, а цілеспрямована акція Єрмака.
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