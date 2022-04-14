Росія має відповісти за звірства під Києвом, - голова Міноборони Японії

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі провів переговори по відеозв'язку з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Резніков висловив Японії подяку за надання Україні спорядження її Сил самооборони, зокрема бронежилетів, а також іншу допомогу.

Кісі своєю чергою заявив, що у світлі уваги з'явився жорстокий акт вбивства великої кількості цивільних осіб у районах поблизу Києва, які були окуповані російськими збройними силами.

Міністр вважає, що це тяжке порушення міжнародного гуманітарного права, яке не можна терпіти. Він також заявив, що рішуче засуджує цей акт, а Росію необхідно притягнути до відповіді.

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Після переговорів Кісі сказав кореспондентам, що односторонні спроби силою змінити статус-кво підривають основи міжнародного порядку. Він зазначив, що Японія продовжить підтримувати тісний контакт із Україною та надавати максимальну підтримку у взаємодії з міжнародною спільнотою.