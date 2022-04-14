"Слуга народу" не підтримає законопроєкт про відповідальність за неповернення до України під час війни, - Арахамія

Фракція політичної партії "Слуга народу" не підтримуватиме ухвалення законопроєкту про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України і які не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану.

Про це повідомив керівник фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт 7265, зазначив Арахамія.

"Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", - пояснив депутат.

Арахамія вважає, що запропонована у законопроекті норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді потрібно досягти: покарати кілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. "Шукатимемо інші способи покарання цих осіб", - зазначив він.

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"Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям", - підсумував керівник фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, в українському парламенті зареєстрували законопроєкт про обов'язкове повернення в Україну чоловіків, які перебувають за кордоном, під час воєнного стану. Законопроєкт передбачає запровадження кримінальної відповідальності для тих, хто не повернувся до України після оголошення воєнного стану.

Законопроєкт також пропонує запровадити до Кримінального кодексу України нову статтю, встановивши кримінальну відповідальність громадян України за невиконання вимог цього закону у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.