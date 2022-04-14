На Луганщині в четвер продовжиться евакуація за п'ятьма напрямками, - Гайдай

В Луганській області у четвер, 14 квітня, продовжиться евакуація за п'ятьма напрямками: Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Займайте місця, поки поїздів і вцілілих автобусів достатньо. Не чекайте до останнього", - закликав він мешканців області.

Гайдай наголосив, що 13 квітня "гуманітарні коридори" не відкрили - не було гарантій безпеки. "(…) ми спробували евакуювати звідти, куди можна було доїхати. Вдалося за чотирма напрямками, крім Рубіжного. Іншим маршрутом виїхали жителі Кремінної", - пояснив він.

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"Через те, що в багатьох громадах вже давно відсутнє світло, а разом із тим телебачення і Інтернет, подекуди немає мобільного зв'язку, деякі місцеві жителі дізнаються про безкоштовну евакуацію лише тоді, коли до бомбосховища або віддаленого району поліцейські, рятувальники чи волонтери доставляють гуманітарну допомогу", - пояснив Гайдай.

"Готових виїхати підвозять до місць зборів на цьому ж транспорті. Або повертаються наступного разу за тими, хто ще вагається. Однак часу на роздуми все менше і менше. Прийміть рішення для порятунку дітей, батьків та себе особисто. Доки ще не пізно. Автобуси на вас чекають. Місць і рейсів достатньо для всіх бажаючих. Не чекайте до останнього", - написав глава ОВА.

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Він поінформував про місця зборів: